vor 35 Min.

Für Türk GB passt einfach alles

Salim Dülger wird mit seinen zwei Treffern zum Mann des Tages im Kreisfinale gegen Maihingen

Von Uli Anhofer

Türk GB Günzburg hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Fußball-Kreispokal Donau gewonnen. Das Team von Trainer Tayfun Yilmaz besiegte den FC Maihingen gestern im Günzburger Auwaldstadion 2:1.

Für TGB-Stümer Burhan Bastan war der Erfolg schon der dritte Kreispokal-Sieg. Bastan hatte den Pott schon mit Türk Ichenhausen und dem TSV Burgau gewonnen. Er kommentierte nach der Partie: „Maihingen war ein guter Gegner, das hatten wir auch so erwartet. Zum Schluss ist uns etwas die Kraft ausgegangen. Wir haben aber alles gegeben und verdient gewonnen.“

600 Zuschauer sahen eine offensiv geführte Partie. Die Gastgeber gingen schon früh in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld kam der Ball zu Salim Dülger. Der TGB-Stürmer stand mutterseelenallein am langen Pfosten und netzte eiskalt ein (2.). Für den schönsten Angriff der gesamten Begegnung belohnten sich die Günzburger dann mit ihrem zweiten Treffer. Nach einer tollen Stafette aus der eigenen Abwehr kam der Ball auf den linken Flügel. Yilmaz Günes flankte maßgerecht auf Salim Dülger und der TGB-Stürmer jagte den Ball ins Tor (21.). Auch die nächste Offensivaktion kreierten die Platzherren. Burhan Bastan kam aus acht Metern freistehend zum Schuss. Der Ball strich allerdings knapp am Kasten vorbei.

Erst in der 18. Minute waren die Maihinger zu ihrem ersten Torschuss gekommen. Jürgen Liebhard aber zielte aus 14 Metern knapp am Tor vorbei. Mit dem zweiten ernsthaften Versuch kam der FC zum Anschlusstreffer. Torschütze war Aaron Stimpfle. Er verwertete einen Steilpass aus zehn Metern.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Zahlreiche Fehlpässe auf beiden Seiten ließen keinen Spielfluss mehr zu. TGB war nur noch zwei Mal nach Kontern gefährlich. Einen Freistoß von Burhan Bastan lenkte FCM-Keeper Martin Fischer über die Latte (54.) und ein Schuss des eingewechselten Ahmet Eroglu wurde von einem Verteidiger abgeblockt (82.). Maihingen hatte im zweiten Abschnitt mehr vom Spiel. Die beiden größten Chancen zum Ausgleich ließ Alexander Göck aus. Der Spielmacher köpfte in der 86.und 92. Minute jeweils aus kurzer Distanz am Tor vorbei. FC-Defensivmann Josef Stimpfle analysierte dann auch: „Unser großes Manko war die Chancenverwertung. Außerdem hat der letzte Pass nicht gepasst. Manchmal ist das Tor wie vernagelt.“

Nach fünf Minuten Nachspielzeit stand der Sieg der Gastgeber fest. Der Jubel beim TGB-Anhang war riesengroß. Laute Gesänge hallten durch den Auwald, bevor Kreis-Spielleiter Franz Bohmann die Siegerehrung zelebrierte. Hinterher lobte er: „Die Organisation seitens TGB war sehr gut. Auch die Absprachen und die Zusammenarbeit im Vorfeld waren optimal. Das Schiedsrichtergespann um Ulrich Reiner hat eine gute Partie gemacht.“

TGB Günzburg Bujupi, Günes (56. Eroglu), Duran, Uyar (65. Celiktas), Bastan (72. Cilcik), Demirci, Dülger, Dasbacak, Cilcik, Karakurt, Yilmaz

FC Maihingen Fischer, J. Stimpfle, D. Göck (88. D. Götz), C. Götz (82. Haas), Wiedenmann, Rutz, Liebhard, Haas. A. Stimpfle, A. Göck, Singer (46. Steinheber)

Schiedsrichter Reiner (Bissingen)

Tore 1:0, 2:0 Salim Dülger (2., 21.), 2:1 Aaron Stimpfle (44.)

Zuschauer 600

Themen Folgen