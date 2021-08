Merkle lässt Bubesheim jubeln

Am Ende dieses Spiels stand ein überaus glückliches 1:0 für den SC Bubesheim. Das allerdings interessierte in den Reihen der Gäste niemanden. Sie feierten den Last-Minute-Sieg in Horgau ausgelassen und können den nächsten Aufgaben in der Fußball-Bezirksliga nun etwas gelassener entgegensehen.

In der 93. Spielminute fuhren die Bubesheimer noch einen Angriff. Letztlich war es Patrick Merkle, der am Elfmeterpunkt aus der Drehung zum Schuss kam und den Endstand besorgte.

In 93 regennassen Minuten bot sich den Zuschauern auf der Rothtal-Sportanlage ein unterhaltsames Spiel. Die Kleeblätter kamen gut rein und konnten sich gleich einen vielversprechenden Freistoß erarbeiten. Francois Akpaloo klärte für Bubesheim in höchster Not (4.). Bubesheims groß gewachsene Abwehrkette hatte in der Folge alle Hände voll zu tun, um nicht in Rückstand zu geraten. In der 19. Minute war es dann einmal Akpaloo, der für etwas Entlastung sorgen konnte. Sein Chip in Richtung Horgaus Torhüter Häberl ließ diesen allerdings kalt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten dann die Hausherren ein ganz anderes Gesicht. Viele Ballverluste, Unkonzentriertheiten und kleine Fehler machten das Spiel für Bubesheim zugänglich. Anschließend gab es Chancen auf beiden Seiten, welche aber allesamt nicht genutzt wurden. Nach einem harmlosen Flankenball von Andreas Platzer verschätzte sich Bubesheims Torwart Zeiser und machte die Kugel nochmals richtig scharf. (AZ)

FC Horgau Häberl, Petzold, Blochum, Blochum, Hefele, Samouwel (58. Platzer), Mayer, Beckert (58. Herr), Wieser (91. Martinek), Vogele, Blochum

SC Bubesheim Zeiser, Sailer (85. Köberling), Lacic, Tamm, Wallner, Hespeler, Schnell, Schäfer, Plesner, Merkle, Akpaloo

Schiedsrichter Konrad (Adelzhausen)

Tor 0:1 Merkle (90.+2)

Zuschauer 60

SC Bubesheim – TSV Ziemetshausen (Mittwoch, 25. August 2021, 18.15 Uhr)