Wiesenbachs Joker sticht dreimal

Sebastian Katzer wird eingewechselt und entscheidet das Kreisliga-Spiel in Offingen

Nicht unbedingt die bessere, aber auf jeden Fall die cleverere Mannschaft hat das Fußball-Kreisligaspiel zwischen dem TSV Offingen und der SpVgg Wiesenbach gewonnen. Die Gäste siegten 3:1 und bleiben Spitzenreiter VfR Jettingen dicht auf den Fersen.

Dabei begann die Partie vor 110 Zuschauern für die SpVgg nicht optimal. Schon nach zehn Minuten verletzte sich Daniel Steck am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Für die Offensivkraft kam Sebastian Katzer auf den Platz am Offinger Mindelbogen. Diese Einwechslung sollte maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben. „Wir haben den Ausfall von Steck sehr gut abgefangen“, lobte der Wiesenbacher Coach Robert Nan sein Team.

Die erste tolle Aktion hatten die Gastgeber. Ismail Bülbül visierte mit seinem Schuss aus 16 Metern den Pfosten an. Und auch das erste Tor erzielte Offingen. Daniel Schönberger hatte aus 20 Metern an den Pfosten geschossen, Spielertrainer Sebastian Spreitzer schaltete am schnellsten und schoss den Abpraller in die Maschen (36.).

Gut eine halbe Stunde lang waren die Platzherren die bessere Mannschaft – „aber 30 Minuten beinahe perfekt zu spielen bringt nichts, wenn man am Ende verliert“, analysierte Spreitzer.

Nach einem überflüssigen Ballverlust im Mittelfeld der Offinger kamen die Gäste zum Ausgleich. Der eingewechselte Katzer kreuzte allein vor Torwart Patrick Wild auf und schob den Ball ins Netz, nachdem er im ersten Versuch noch am Keeper gescheitert war (40.).

Die ersten Minuten im zweiten Durchgang gehörten wieder den Platzherren. Stefan Wohnlich brach auf der linken Angriffsseite durch und schoss den Ball ans Außennetz. Und noch einmal hatte Offingen Pech: David Süß schloss eine feine Kombination mit einem Lattenschuss ab (63.).

Sechs Minuten später erlebten die Zuschauer dann die Schlüsselszene der Partie. TSV-Torwart Wild unterlief ein Fehlpass auf den Wiesenbacher Paul Miller und der spielte weiter zu Katzer, dem sein zweiter Treffer gelang.

Nun setzten die Offinger alles auf eine Karte. Die größte Gelegenheit zum Ausgleich hatte Bülbül. Seinen Kopfball wehrte Torwart Granit Bujupi ab (81.). Stattdessen mussten die Offinger den K.o. hinnehmen. Und wieder traf Katzer. Der Angreifer überspielte Luca Dirr und schoss den Ball eiskalt ins Eck.

Spreitzer kritisierte nach der Partie individuelle Fehler. „Wir müssen die Zweikämpfe so annehmen, wie wir das in den ersten 30 Minuten getan haben“, sagte er. Wiesenbachs Trainer Nan hatte ein „Kampfspiel“ gesehen und kommentierte: „Wir waren cleverer. Es war schwer, gegen so aggressive Gegner spielerisch etwas zu machen. Am Ende war unser Sieg verdient.“