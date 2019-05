vor 35 Min.

Glück, Geschick und großer Wille

Verbissen versucht der Mindeltaler Fabian Vogler, den Balzhauser Johannes Keisinger in seinem Vorwärtsdrang zu stoppen. Am Ende einer guten Kreisklasse-Partie durfte Mindeltal die Vizemeisterschaft bejubeln.

Wie Mindeltal das sehenswerte Duell um die Teilnahme an der Relegation für sich entscheidet

Von Christoph Dizenta

100 Zuschauer bekamen gestern beim FC Mindeltal alles geboten, was ein Fußballspiel um den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisklasse ausmacht. Beide Mannschaften wollten als Sieger vom Platz gegen. Letztlich waren es die Hausherren, die sich durch das 1:0 für die Relegation zur Kreisliga qualifiziert haben.

Der TSV Balzhausen zeigte von Beginn an, dass er seine letzte kleine Möglichkeit auf Platz zwei noch nutzen wollte. Bereits nach sieben Minuten stockte den FC-Fans zum ersten Mal der Atem. TSV-Angreifer Daniel Sendlinger tauchte allein vor Keeper Florian Reisacher auf. Doch dieser blieb cool.

Es war der Auftakt zu einer mehr als schwungvollen ersten Halbzeit. Keine zehn Minuten später wurde Michael Rudolph aus dem Balzhauser Mittelfeld mustergültig bedient, scheiterte jedoch ebenfalls am Torsteher.

Auch die Heimelf war gewillt, in Führung zu gehen. Gianluca Nobile stand nach einem Bilderbuchkonter plötzlich in aussichtsreicher Position, setzte das Spielgerät jedoch knapp neben den Pfosten. Besonders gefährlich auf beiden Seiten waren Standardsituationen. Wie gut das der FC Mindeltal kann, zeigte Gianluca Nobile nach gut einer halben Stunde. Seinen Freistoß konnte der Balzhauser Torsteher Maximilian Uhlig gerade noch parieren.

Nach knapp einer Stunde dann die Erlösung für die Gastgeber. Thomas Heiligmann tankte sich an zwei Balzhauser Defensivkräften vorbei, scheiterte am wiederum bravourös reagierenden Maximilian Uhlig, doch der war letztlich gegen den Nachschuss des am schnellsten reagierenden Daniel Olesch machtlos (55.).

Die Mindeltaler Defensive hatte sich in der Folge auf die Angriffsbemühungen der Balzhauser besser eingestellt und ließ nichts mehr anbrennen. Dennoch sorgte in der Schlussminute ein Freistoß für Balzhausen noch einmal für große Aufregung. Allerdings hätte zuvor bereits der Mindeltaler Markus Weiß den Sack zumachen können, er vergab jedoch eine Top-Chance.

Themen Folgen