00:02 Uhr

Glücklose Günzburgerinnen

Das Landesliga-Team trennt nur eine Winzigkeit vom Heimsieg

Unglücklich gelaufen ist der Heimspiel-Auftakt für die Landesliga-Tennisspielerinnen des TC Günzburg. Dem TC Augsburg Siebentisch II unterlagen sie dem Ergebnis wie dem Spielverlauf nach knapp 4:5. Das dokumentiert auch das Satzverhältnis von 9:11.

In den Einzeln überzeugten Christina Ruess und Marie Gklanou durch starke spielerische Leistungen. Beide erreichten klare Zwei-Satz-Erfolge, wobei Gklanou die Augsburger Spitzenspielerin Verena Schweyer 6:3, 6:0 niederhielt und Ruess das Duell der Vierer gegen Julia Zimmermann 6:2, 6:4 gewann.

Das Einzel von Nadja Führer ging nach starker Leistung äußerst knapp im Match-Tiebreak an die Gäste. Anna Viola kam einem Satzerfolg ganz nah, verlor letztlich aber 6:7, 1:6 gegen Natalie Paul. Chancenlos waren auf Position zwei Melanie Unglert und auf Position drei Sandra Exner.

Die Günzburger Spielerinnen um Mannschaftsführerin Sandra Exner versuchten in den Doppeln alles, um das 2:4 noch einmal zu drehen. Doch nur die ersten beiden Doppel mit Marie Gklanou/Christina Ruess (in zwei Sätzen) und Melanie Unglert/Nadja Führer (im Match-Tiebreak) endeten zugunsten der TCG-Frauen. Sandra Exner/Sabrina Merkle wehrten sich, so gut sie konnten, unterlagen aber in zwei Sätzen.

Die TCG-Männer kassierten im Heimspiel der Bezirksklasse 2 ein böses 1:8 gegen den TC Kirchheim. Hier konnte nur Elias Fischer sein Einzel gewinnen, während in den anderen Einzeln klare Zwei-Satz-Niederlagen zu verzeichnen waren. Die beim Zwischenstand von 1:5 bedeutungslosen Doppel gingen ebenfalls an die Gäste. Kirchheim führt die Rangliste an, Günzburg ist Laternenträger.

Dem Auftakt-Erfolg folgte für die Herren 70 in der Bayernliga ein weiteres Auswärtsspiel beim TC Blau-Weiß Gräfelfing. Starke Einzelsiege durch Rudolf Rembold und Wolfgang Müller sowie ein Doppel-Erfolg von Rudolf Rembold/Wolfgang Müller führten die Günzburger zu einem verdienten 3:3.

Die Herren 50 waren in der Landesliga beim TC Illertissen zu Gast. Überzeugende Leistungen von Dariusz Janczycki, Stefan Ruess und Andreas Zeitler in den Einzeln führte zu einem Zwischenstand von 3:3. Da anschließend nur Dariusz Janczycki/Stefan Ruess für die Gäste punkteten, stand am Ende eine knappe 4:5-Niederlage.

Den zweiten Sieg im zweiten Bezirksliga-Spiel gab’s für die Frauen 50 des TC Günzburg. Das klare 5:1 stellten Birgit Ponicki, Claudia Pfäffle/Rita Boner sowie Birgit Ponicki/Claudia Pfäffle und Rita Boner/Agnes Rottler her. (zg)

