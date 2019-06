vor 52 Min.

Jetzt geht’s zurück in vertrautes Areal

Reisensburg ehrt seine Könige noch einmal im Gasthof Bayer

Sabine Lacher (Erwachsene) und Fabian Kuhn (Jugendliche) sind Schützenkönige in Reisensburg. Bei der Königsproklamation wurden außerdem die Vereinsmeister sowie langjährige Mitglieder geehrt. Sportwart Christopher Lacher nahm die Ehrungen gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jonas Richter vor.

Bevor es zur Siegerehrung kam, fand die Hauptversammlung des Schützenvereins statt. Beide Veranstaltungen wurden, wie auch schon im Jahr zuvor, im Reisensburger Gasthof Bayer abgehalten.

Nach einer Saison im Nornheimer Exil fiebern die Schützen des Reisensburger Vereins nun dem Eröffnungsschießen im frisch renovierten Schützenheim entgegen. Daheim ist einfach daheim, was sich auch in der Beteiligung bei den einzelnen Wettbewerben des Vereins spiegelte. Hier ging die Teilnehmerzahl laut Sportwart Lacher deutlich zurück. Sie sollte, so hofft man, wieder ansteigen, wenn es vor Ort weitergeht. Der etwas längere Weg nach Nornheim hielt offenbar einige Schützen vom Training und der Teilnahme an den Pokalwettbewerben und Meisterschaften ab.

Die Preisvergabe startete mit der Neuvergabe der Wanderpokale, bevor die Jahresmeister gekürt wurden. Auch hier ging der neue Jugendschützenkönig Fabian Kuhn siegreich hervor und schnappte sich den Jugend-Pott. Der Wanderpokal der Schützenklasse wechselte in der Familie von Christopher Lacher zu Sabine Lacher. Als wolle sie die Sache ausgleichen, übergab Sabine Lacher den Resi-Mannes-Pokal an ihren Mann Christopher. Der gewann auch den Büschale-Pokal, bei dem der Sieger mit seinem Schuss am nächsten zu einem 100-Teiler liegen muss.

Stolze 65 Jahre bei den Reisensburger Schützen ist Helmut Bissinger. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Manfred Kindig gewürdigt. Stefan Theer (25 Jahre) und Anton Fink (40 Jahre) konnten nicht anwesend sein; ihre Ehrung wird bei der nächsten Gelegenheit nachgeholt.

Vereinsmeisterschaft – LG Frauen/Männer I: 1. Sabine Lacher, 2. Stefan Kuhn, 3. Christopher Lacher; LG Frauen/Männer III: 1. Ernst Heinle LG Schüler aufgelegt: 1. Tobias Anwald; LG Schüler: 1. Fabian Kuhn, 2. Anoush Kocharyan, 3. Benedikt Sterk; LG Junioren: 1. Georgi Kocharyan, 2. Gabriel Baur (aufgelegt); LP Männer I: 1. Stefan Theer, 2. Jonas Richter; LP Frauen/Männer II: 1. Alwin Baur, 2. Stefan Frey; LP Frauen/Männer III aufgelegt: 1. Ernst Heinle, 2. Ferdinand Munk

Meistbeteiligung – Jugend: Georgi Kocharyan; Erwachsene: Christopher Lacher

