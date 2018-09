vor 18 Min.

Klingenburger Senioren sind Schwabenliga-Meister Lokalsport

Die Mannschaft setzt sich im Allgäu gegen den GC Augsburg-Burgwalden durch

Ottobeuren Die Senioren des Golf-Clubs Schloss Klingenburg gewannen im Finale der Schwabenliga-Mannschaft gegen den GC Augsburg-Burgwalden und holten sich den Meistertitel.

In der Vorrunde standen die Spieler mit einem Bein schon vor dem Aus, bevor am letzten Gruppenspieltag doch noch ein kleines Wunder passierte und man, dank der Schützenhilfe aus Türkheim, ins Viertelfinale einzog.

Dort ging es gegen die zweite Mannschaft des GC Auf der Gsteig. Auf einen souveränen 5:1-Heimerfolg folgte ein nie gefährdeter 6:0-Sieg im Rückspiel. Und weil das Team auf dem sehr schönen, aber anspruchsvollen Platz in Lechbruck gut zurechtkam, meinte es die Auslosung gut mit den Klingenburgern. Im Halbfinale nämlich durften sie gegen die erste Mannschaft des GC Auf der Gsteig ran. Los ging es wieder mit dem Heimspiel und einem komfortablen 5:1-Sieg. Beim Rückspiel nutzte man die Platzkenntnisse aus dem Viertelfinale und besiegte auch die erste Garde mit 4:2. Damit war der Einzug ins Endspiel geschafft. Der Finalspieltag fand beim Allgäuer GLC statt. Gegner war das Team des GC Augsburg-Burgwalden. Kapitän Hans-Peter Riedel schickte neben sich noch Johann Amann, Peter Vohle, Hardy Erletz, Günter Stenzel und Manfred Michalke ins Rennen – mit Erfolg! Einen knappen, aber verdienten 3,5:2,5-Sieg erkämpften sich die Herren. Einige „Führungswechsel“ waren in allen sechs Partien geboten, mit dem am Ende besseren Ende für die Klingenburger.

Die Mannschaft hat mit dem Finalsieg das Saisonziel mehr als erreicht. Ligaleiter Rainer Gerum, selbst Mitglied in Klingenburg, freute sich sehr über den Sieg seiner Mannschaft, organisiert er doch schon seit 15 Jahren dieses erfolgreiche Format.

Riedel bedankte sich bei der ganzen Mannschaft – auch bei den Spielern, die nicht regelmäßig zum Einsatz kamen. „Wir können so eine lange Saison nur mit allen gemeinsam schaffen. Dass die Saison mit dem Finalsieg gekrönt wurde ist der Verdienst aller Spieler im Kader des Schwabenliga-Teams. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen“, sagte er. (zg)

GC Schloss Klingenburg Herbert P. Müller, Ferdinand Schmidt, Armin Häußler, Ernst Feil, Rainer Gerum, Peter Vohle, Johann Amann, Manfred Michalke, Hardy Erletz, Günter Stenzel, Hans-Peter Riedel

