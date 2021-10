Die Rolle des Außenseiters liegt den selbstbewussten Niederraunauern eigentlich

Es ist immer ein Heimspiel-Kracher für die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau, wenn der TSV Herrsching in der Turnhalle des Schulzentrums in Krumbach aufkreuzt. Anpfiff zur Neuauflage des immer jungen Duells ist an diesem 30. Oktober um 19.30 Uhr.

Der Saisonstart ist den Einheimischen um Trainer Udo Mesch mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen geglückt. Mit den zuletzt in Germering gewonnenen, ersten Auswärtspunkten konnten sich die Niederraunauer eine gute Ausgangslage für den zweiten Teil der Hinrunde in dieser nur neun Teams umfassenden Spielgruppe verschaffen.

Der TSV Herrsching steht mit seinen 4:2 Punkten aktuell einen Platz hinter dem TSV Niederraunau auf Position vier in der Tabelle. Als Mitfavorit in die Saison gegangen, waren die beiden Punktverluste gegen Gundelfingen und Immenstadt aus Sicht der Ammersee-Anrainer schon ein wenig überraschend und sie passten auch gar nicht ins Konzept. Dennoch ist bekannt, dass die Mannschaft aus Oberbayern einen qualitativ starken Kader hat.

Beim TSV Niederraunau wurden die Trainings-Einheiten der vergangenen Tage genutzt, um sich auf die kommenden schweren Gegner vorzubereiten. Mit dem TSV Herrsching kommt in dieser Spielzeit das erste richtige Spitzenteam nach Krumbach. Entsprechend eindringlich warnt Kapitän Christoph Schäfer seine Mannschaftskameraden: „Wir dürfen nach dem guten Saisonstart jetzt kein bisschen nachlassen.“ Klar ist allerdings: Gegen die Herrschinger gilt die junge Raunauer Mannschaft trotz Heimrechts als Außenseiter. Aber in dieser Rolle fühlen sie sich seit jeher wohl. Und die Duelle beider Teams waren in den vergangenen Jahren stets hart umkämpft und meistens spannend bis zum Schluss. (AZ)

In der Schulsporthalle in Krumbach gelten wie bisher die 3G-Regeln sowie Maskenpflicht.