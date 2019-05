vor 35 Min.

Medaillenregen auf der Zielgeraden

Vor allem der Gau Günzburg-Land räumt auf Schwaben-Ebene kräftig ab

Von Martin Gah

Die schwäbischen Meisterschaften der Schützen sind zu Ende gegangen. Nach vielen erfolgreichen Auftritten in den ersten Wettkämpfen (wir berichteten) erreichten Teilnehmer aus dem Landkreis auch auf der Zielgeraden zahlreiche Medaillenplätze.

Ein wahrer Medaillenregen ergoss sich bei den Wettkämpfen in der Luftgewehr-Auflage über den Gau Günzburg-Land. Meister wurden Hermann Hins (Senioren I), Günter Lucht (Senioren II), Werner Hirsch (Senioren IV) und Adolf Forstner (Senioren V). Den dritten Platz in der Seniorenklasse II belegte Werner Vorreiter. Ein weiterer dritter Rang ging an den Gau Günzburg-Land in der Mannschaftswertung der Auflage-Senioren I und II. Hier gingen Günter Lucht, Lothar Schwehr und Christian Drews an den Stand. Bronze gab’s auch für die Mannschaft des Gaues Günzburg bei den Luftpistole-Damen I und II mit Miriam Dreher, Samantha Schischke und Martina Stocker. Mit 1037 Ringen lagen sie nur einen Ring hinter dem Silberplatz.

Stefan Hausner (Gau Günzburg-Land) wurde zum zweiten Mal schwäbischer Meister. Nach dem Kleinkaliber-Titel im 3×20 Wettkampf siegte er jetzt auch im Kleinkaliber-Liegend der Herren I.

Bei den Mannschaftswettbewerben schnitt auch der Gau Burgau gut ab. Bei den Luftpistole-Herren I und II holte sich das Team mit Alexander Kindig, Martin Feistle und Harald Stöckle den zweiten Platz. Eine zweite Mannschaft dieses Gaues mit Sebastian Kugelmann, Pascal Hins und Markus Beuer erreichte den vierten Platz.

Zwei weitere Titelträger in Einzelwettbewerben kamen ebenfalls aus dem Gau Burgau. Laura Heidler siegte in der Klasse Luftpistole-Juniorinnen I, Erwin Stöffel beim Kleinkaliber-Liegendkampf Herren IV. Hier wurde Walter Weh (Gau Günzburg-Land) Vizemeister.

Plätze unter den besten zehn Schützen gab es für Landkreis-Schützen bei den Senioren III Luftgewehr-Auflage. Hier belegte Heinrich Völlmar (Gau Günzburg-Land) den vierten Platz, gefolgt von Horst Janetti (Gau Krumbach). Auf Rang sechs landete Meike Bader (Gau Burgau) beim 30 Schuss-Wettbewerb mit dem Kleinkalibergewehr. Weitere Top Ten-Plätze erreichten Schützen aus dem Landkreis bei den Kleinkaliber-Liegendwettkämpfen. Michael Hausner (Gau Günzburg-Land) belegte Platz fünf bei den Herrren I, gefolgt von Lukas Glöckler (Gau Günzburg-Land) und Martin Bader (Gau Burgau). Bei den Herren III landete Simon Schauz auf Platz vier, auf Platz neun folgte Robert Ertle (beide Gau Günzburg-Land). Im Kleinkalibergewehr-Auflage-Wettbewerb der Senioren III wurde Werner Papst (Gau Günzburg-Land) Zehnter.

