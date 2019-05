00:03 Uhr

Mentalität gegen Torgefahr

Ebershausen und Wiesenbach II kämpfen um die Kreisklasse

Beinahe wäre es dem FC Ebershausen doch noch gelungen, der Abstiegsrelegation zu entgehen. Ein Sieg im letzten Saisonspiel und man wäre noch am TSV Langenhaslach vorbeigezogen. Doch der FCE unterlag gegen Neuburg mit 1:2 und der bessere direkte Vergleich rettete die Langenhaslacher. Dass Ebershausen den Klassenerhalt in der Kreisklasse am letzten Spieltag überhaupt noch in eigener Hand hatte, ist allerdings schon eine beachtliche Leistung.

An 17 von 26 Spieltagen stand man auf dem vorletzten Tabellenplatz, hatte in der Hinrunde nur einen Sieg eingefahren (gegen Absteiger Wattenweiler/Ellzee II). Dann übernahm Abteilungsleiter Franz Bader zu Beginn der Frühjahrsrunde den Trainerposten und das Team holte 13 Punkte in den letzten zehn Spielen. Entsprechend motiviert dürften die FCE-Spieler also in die Verlängerung gehen.

Am heutigen Mittwoch geht es um 18.15 Uhr in Balzhausen gegen den Vizemeister der A-Klasse West 2, die SpVgg Wiesenbach II. Der Sieger des Duells spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse, der Verlierer hat noch eine zweite Chance gegen den Verlierer des Duells TSV Burgau gegen SV Scheppach.

Dass die Wiesenbacher eine ambitionierte Reserve haben, ist schon länger bekannt. Bereits in der Vorsaison kam das Team von Trainer Michael Donderer als Zweiter ins Ziel, scheiterte dann in der Relegation aber an Reflexa Rettenbach. Im erneuten Anlauf bauen die Wiesenbacher vor allem auf ein OffensivDuo. Die Cousins Andreas und Daniel Heininger haben in der Runde gemeinsam 33 Tore erzielt, mehr als der gesamte FC Ebershausen in dieser Saison. Aber in K.o.-Spielen ist bekanntlich alles möglich. (sial)

