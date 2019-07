vor 23 Min.

Podium bei erster Meisterschaft

Laura Hillenbrand vom WSC Fetzersee holt zweimal Bronze

Großer Erfolg für eine junge Wassersportlerin: Bei ihrem ersten Start bei deutschen Meisterschaften im Wasserski am Boot konnte die 16-jährige Laura Hillenbrand vom WSC Fetzersee sowohl im Slalom als auch im Trickski überzeugen. Bei den Wettkämpfen in Amberg übertraf Hillenbrand im Slalom im Vorlauf ihre Trainingsleistungen und fuhr mit einer Boje an der 16-Meter-Leine neue persönliche Bestleistung. Den dritten Rang konnte sie dann im Finale bei deutlich schlechteren Bedingungen mit böigem Wind mit vier Bojen an der 18,25-Meter-Leine verteidigen.

Im Trickski-Vorlauf stürzte sie nach der 1200-Punkte-Marke im ersten Lauf beim zweiten Durchgang schon nach der dritten Figur und lag vor dem Finale auf dem vierten Platz mit 30 Punkten Rückstand. Sie konnte sich im Endlauf jedoch steigern und belegte am Ende auch hier den dritten Rang, nur 60 Punkte hinter Silber.

Fetzersee-Sportler Anton Reitberger zeigte mit einer Boje an der 12-Meter-Leine in Arcachon/Frankreich bereits früh in der Saison eine starke Leistung in dieser Disziplin bei den Senioren über 55 Jahre. Auch im Trickski konnte er überzeugen und steigerte sich von Runde zu Runde auf 1910 Punkte. Durch die guten Ergebnisse im Slalom befindet er sich in der aktuellen europäischen Rangliste in seiner Altersklasse in den Top 20.

Bald stehen für den WSC zudem Heimspiele an. Vom 12. bis 14. Juli findet die deutsche und internationale Barfuß-Meisterschaft mit holländischen und belgischen Wettkämpfern am Fetzersee bei Günzburg statt. In allen Altersklassen kämpfen die besten Barfuß-Wasserskiläufer um die Medaillen. Vom 15. bis 18. August richtet der WSC Fetzersee zudem die offenen deutschen Meisterschaften im Wasserski aus. (zg)

