Brüder sind die Stars im Becken

Noah Lerch sorgt für eine Premiere in der Geschichte der SSG Günzburg-Leipheim. Auch Jakob Lerch überrascht bei der DM

Zum ersten Mal in der mehr als 40-jährigen Vereinsgeschichte hat ein Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim einen Titel bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften errungen. Noah Lerch (Jahrgang 2004) sorgte mit seinem Erfolg über 1500 Freistil für diesen nicht erwarteten Paukenschlag. Über dieselbe Distanz sorgte sein vier Jahre jüngerer Bruder Jakob Lerch ebenfalls für eine faustdicke Überraschung, indem er sich die Silbermedaille holte. Diese herausragenden Leistungen garnierte das Brüderpaar mit weiteren Topplatzierungen und Altersklassenrekorden.

Noah und Jakob Lerch zeigten sich bestens vorbereitet für diese Titelkämpfe auf der 50 Meter-Bahn im Berliner Europasportpark. Noah Lerch gestaltete sein Rennen dominant von den ersten Metern weg und gewann nach 15:49,36 Minuten (Altersklassenrekord in Bayern). Jakob Lerch dagegen teilte sich sein Rennen klug ein und holte nach einem fulminanten Endspurt in 17:21,23 Minuten (schwäbischer Altersklassenrekord) die Vizemeisterschaft.

Durch diesen Auftakt extra motiviert, zeigten die Brüder auch an den weiteren Wettkampftagen überragende Leistungen. Dank einer Steigerung um vier Sekunden gegenüber seinem Vorlauf über 400 Meter Freistil überraschte Noah Lerch mit der Endlauf-Zeit von 4:02,72 Minuten und Platz drei. Ähnliches schaffte er über die 800 Meter Freistil. Mit einer Zeit von 8:24,99 Minuten setzte er sich erneut gekonnt in Szene und wurde mit einer weiteren Bronzemedaille belohnt. Dass Noah Lerch auch die anderen Lagen beherrscht, zeigte er in seinen Rennen über 200 Meter Lagen (2:12,10 Minuten) und 200 Meter Delfin (2:08,27 Minuten). Jakob Lerch wollte da nicht hintanstehen. Er startete neben den 1500 Metern auch über 100, 200, 400 und 800 Meter Freistil. Mit neuer Bestzeit und schwäbischem Altersklassenrekord von 58,51 Sekunden über 100 Meter erreichte er Platz neun unter 23 Startern. Auf den weiteren Strecken wurde er nach 2:03,94 Minuten, 4:21,56 und 9:05,03 Minuten jeweils Vierter und stellte weitere schwäbische Rekorde auf. (AZ)