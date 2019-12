vor 19 Min.

Sechs Punkte sind ein Muss

Für Burgau geht es gegen Bad Aibling um die letzte Chance auf die Aufstiegsrunde

Von Uli Anhofer

Am Wochenende stehen für Eishockey-Landesligist ESV Burgau zwei Partien an. Kurioserweise geht es am Freitag und am Sonntag gegen denselben Gegner. Am Freitag um 20 Uhr empfangen die Eisbären den EHC Bad Aibling und am Sonntag um 18.45 Uhr steht das Rückspiel in der oberbayerischen Bäderstadt an.

Für die Markgräfler sind die beiden Partien gegen die Aibdogs richtungsweisend. Sollten die Burgauer nicht sechs Punkte aus den beiden Partien gegen den Mitkonkurrenten um den vierten Platz holen, ist der Sprung in die Aufstiegsrunde wohl nicht mehr zu schaffen. Der EHC Bad Aibling hat nach zwölf Partien 22 Punkte auf dem Konto, die Eisbären kommen auf 18 Zähler.

ESV-Trainer Stanislav Hlozek muss in dieser Trainingswoche seine Spieler auf die beiden Partien gegen den direkten Konkurrenten fokussieren. Dass die Burgauer in Reichersbeuern verloren haben und damit wichtige Zähler im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrunde verloren haben, konnten weder mitgereiste Fans noch Verantwortliche verstehen. Dass die Markgräfler nach einer 3:1-Führung nach dem ersten Drittel noch mit 4:5 verloren haben, ist aufgrund der großen Qualität im Kader ein Rätsel.

Eine mögliche Erklärung für die Niederlage gegen Reichersbeuern sind höchstens die zahlreichen Zeitstrafen der Burgauer. Obwohl die Partei in Bad Tölz relativ fair abgelaufen ist, erhielten die Burgauer 22 Strafminuten und zusätzliche 40 Minuten Disziplinarstrafe. Bei den Burgauer Verantwortlichen sorgt das natürlich für Ärger. „Gegen uns läuft mittlerweile eine Hetze, die schon bedenklich ist. Leider lassen sich auch einige Schiedsrichter davon anstecken“, ärgert sich ESV-Vorstand Werner Gebauer über einige Entscheidungen.

Bei den Aibdogs wollen die Burgauer am Sonntag sehr diszipliniert auftreten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung drei Punkte mitnehmen. Beim Heimspiel in Burgau am Freitag haben die Eisbären natürlich dasselbe Ziel.

Themen folgen