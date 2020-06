vor 34 Min.

So läuft Schwabens schönste Sportveranstaltung

Am 4. Juli startet der Landkreislauf. Die Organisatoren erläutern Details. Knacken die Starter die 5000-Kilometer-Marke?

Von Alois Thoma

Nun ist es amtlich: Der Landkreislauf startet planmäßig am Samstag, 4. Juli – allerdings in wesentlich anderer Form als ursprünglich geplant. Die Großveranstaltung, die eigentlich von der SpVgg Gundremmingen ausgerichtet werden sollte, aber dann wegen der Corona-Krise zunächst für dieses Jahr gestrichen wurde, wird sich nun unter dem Motto „Der Landkreis läuft“ in virtueller Form vom 4. bis 18. Juli über 15 Tage erstrecken und ohne Wettkampfcharakter über die Bühne gehen. Details waren nun während einer Gesprächsrunde mit dem neuen Landrat Hans Reichhart sowie Vertretern des Landratsamts und des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) im Sportkreis Günzburg zu erfahren.

Beim Landkreislauf 2019 in Hochwang hätten alle Teilnehmer zusammen 4500 Kilometer zurückgelegt, hätte nicht ein Unwetter der Veranstaltung ein vorzeitiges Ende beschert. Und genau die Zahl 4500 ist es, die beim (von der Jungen Union Günzburg angeregten) virtuellen Lauf 2020 wieder in den Vordergrund rückt.

Landrat Hans Reichhart: Distanz entspricht Strecke nach Moskau und zurück

Diese Zahl zu erreichen oder gar zu überbieten ist das Ziel, das in der Gemeinschaft erreicht werden soll. „Einmal Moskau und zurück“, versinnbildlichte Landrat Reichhart diese enorme Distanz. „Die Veranstaltung hat große Tradition und stellt ein verbindendes Element im Landkreis dar“, betonte er als Schirmherr des Landkreislaufs. Sinn und Zweck sei es, die Menschen zur Bewegung zu animieren. Diese Form der Veranstaltung sei mit den derzeitigen Corona-Schutzregeln gut vereinbar.

Der Landkreis-Chef hofft vor allem auf die Teilnahme vieler Schüler, da das Schulamt in der Corona-Krise verstärkt Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen feststellt. Reichhart: „Die Jugend hat unter den Beschränkungen doch am meisten gelitten.“ Entgegen komme dem Bestreben nach einer starken Schüler-Resonanz, dass Sportunterricht jetzt wieder möglich ist, der Lauf nicht nur an einem Tag stattfindet und keine zeitaufwendige Beförderung der Schüler zum Wettkampfort organisiert werden muss. Laut Reichhart haben Schulamt und Lehrerschaft bereits ihre intensive Unterstützung signalisiert.

Sparkasse Günzburg bleibt weiter Hauptsponsor des Landkreislaufs

Seit 30 Jahren ist die Sparkasse Günzburg-Krumbach Hauptsponsor des Landkreislaufs und sie wird es auch heuer beim virtuellen Lauf sein. 1500 Euro hat sie bereits zugesichert. Nach den Vorstellungen ihres Vorstandsvorsitzenden Daniel Gastl könnte es ruhig noch weiter gehen als nach Moskau und zurück. Er versprach, bei Erreichen der 5000-Kilometer-Marke weitere 500 Euro zu spendieren. Gastl selbst will versuchen, seinen läuferischen Beitrag zu leisten. „Wenn ich in der vorgegebenen Zeitspanne dreimal drei Kilometer in der Woche schaffe, wäre ich zufrieden.“ Und auch Reichhart würde bei Bedarf einspringen, wenn es darum geht, das vorgegebene Ziel zu überbieten. Er versprach: „Im Zweifel würde ich auch zehn Kilometer laufen.“

Ob als Nordic Walker, passionierter Läufer oder Hobbystarter: „Mitmachen lohnt sich“, betont der BLSV-Kreisvorsitzende Fritz Birkner. Er nennt eine von mehreren Motivationsspritzen: „Unter den teilnehmenden Schulen werden Geldpreise und unter den Einzelläufern T-Shirts verlost. Egal, ob sie viele oder nur wenige Kilometer gelaufen sind.“ Bewusst habe man auf das Leistungsprinzip verzichtet, um möglichen Manipulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Andrea Högel, die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, ergänzte, dass die Teilnahme ohne hohen technischen Aufwand möglich ist. Niemand benötige eine spezielle Laufuhr oder eine App. Högel: „Zeiten spielen keine Rolle. Bei der Angabe der gelaufenen Kilometer bauen wir auf die Vertrauensbasis.“

Anmeldeportal für den Landkreislauf wird ab 4. Juli freigeschaltet

Und so funktioniert es technisch: Ab 4. Juli kommen die Sportler unter www.landkreis-guenzburg.de auf das Anmeldeportal für den Landkreislauf. Hier tragen sie ihren Namen und die gelaufenen Kilometer ein. Wenn sie an der Verlosung teilnehmen wollen, müssen sie noch ihre E-Mail-Adresse angeben. Dieser Vorgang kann nach jedem Lauf wiederholt werden. In Schulen übernehmen die Lehrer die Registrierung. Auf der Meldeplattform ist ein Ticker geschaltet, der die gelaufenen Kilometer zählt.

Die SpVgg Gundremmingen hatte sich zunächst auch als Ausrichter für 2021 angeboten, doch am einzig möglichen Termin läuft parallel das Guntiafest in Günzburg. Deshalb war Flexibilität gefragt. Als neuer Ausrichter bot sich Eintracht Autenried an und bekam auch umgehend den Zuschlag, während die Gundremminger nun am ersten Juli-Wochenende 2022 Gastgeber sein werden.

