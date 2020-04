vor 1 Min.

„Spiel für Spiel gesteigert“

Trainer Gábor Czakó verteilt Lob und denkt schon an neue Herausforderungen

Sie haben die Mannschaft erst vor dieser Saison übernommen. Was war in Ihren Augen entscheidend für die Meisterschaft des VfL Günzburg, Herr Czakó?

In meinen Augen gab es nicht „den“ ausschlaggebenden Faktor. Vielmehr ist der Verein in den vergangenen Jahren nie den leichten Weg gegangen. Der Aufstieg war nur wegen der tollen Basis möglich, die das Umfeld und die Trainer in den Vorjahren geschaffen haben. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die vom BHV getroffene Entscheidung uns begünstigt hat. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass die Jungs eine herausragende Runde gespielt haben.

Zu Saisonbeginn hatten Sie eher vorsichtig in die Zukunft geblickt. War das nur tief gestapelt?

Nein, das war definitiv so gemeint. Der Erfolg war für mich keinesfalls zu erwarten, da ich eine neu formierte und ganz junge Mannschaft übernommen habe und zudem die Liga überhaupt nicht einschätzen konnte. Wir haben uns Spiel für Spiel in eine unerwartet gute Saison gesteigert.

Vielleicht auch ein kurzer Blick in die Zukunft: Werden Sie die Mannschaft auch in der nächsten Saison begleiten?

Ja, ich werde die Jungs auch in der dritten Liga coachen.

Wann beginnt denn die Vorbereitung auf das große Abenteuer?

Heute überwiegt noch die Freude, ab morgen sehe ich die riesige Herausforderung, vor der wir stehen. Der VfL Günzburg lebt von seiner Seele, die ihn zu etwas Besonderem macht. Allerdings kommen in der dritten Liga einige neue Dinge auf uns zu, die man zu Teilen nicht durch eine tolle Einstellung wettmachen kann. Aber wir stehen am Anfang dieses Projekts. (zg)

