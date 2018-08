vor 57 Min.

Thannhausen setzt auf eine positive Reaktion Lokalsport

Allerdings muss der Aufsteiger weiterhin auf zwei Spieler verzichten. Bubesheim geht als Favorit ins Heimspiel.

Von Uli Anhofer

Zum dritten Mal in Folge bekommt es Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim mit einem Team aus dem oberen Tabellenbereich zu tun. Am Samstag, 25. August, ab 15.30 Uhr gastiert der TSV Rain/Lech II beim SCB. Am Sonntag, 26. August, tritt die TSG Thannhausen zum ersten Spiel nach dem Rückzug von Trainer Jürgen Brüller an. Zu Gast im Mindelstadion ist ab 15 Uhr der TSV Nördlingen II.

SC Bubesheim – TSV Rain/Lech II Ob Spielgestalter Axel Schnell wieder auflaufen kann, ist noch nicht sicher. Die Bubesheimer gehen aber in jedem Fall als Favoriten in die Partie gegen das Team aus dem Landkreis Donau-Ries. In ihrem dritten Heimspiel wollen Spielertrainer Marvin Länge und sein Team den zweiten Sieg einfahren und sich weiter in der Spitzengruppe etablieren.

Der Rain II geht mit einer jungen Truppe in die Saison. 21,7 Jahre alt sind die Sportler im Durchschnitt. Neben drei neuen Spielern gibt es auch auf der Bank eine Veränderung. Nach einem kurzen Gastspiel bei der SSV Dillingen kehrte Günther Reichherzer zu seinem Heimatverein zurück. Reichherzer war auch schon Trainer der ersten Mannschaft des TSV Rain, als der noch in der Regionalliga um Punkte spielte. Außerdem bekleidete der 50-Jährige auch schon das Amt des sportlichen Leiters.

Die Bilanz der jungen Rainer kann sich bisher durchaus sehen lassen. Nach fünf Spieltagen stehen neun Punkte auf der Habenseite. Der TSV feierte bisher drei Siege – gegen Adelzhausen (2:0), Donaumünster-Erlingshofen (4:2) und – nach einem beeindruckenden Auftritt – Affing (5:0). Die beiden Niederlagen musste die Reserve des Bayernligisten gegen den TSV Gersthofen (2:5) und den TSV Hollenbach (0:2) hinnehmen. Erfolgreichster Torschütze der Rainer ist Niko Schröttle. Er traf bisher drei Mal ins Schwarze.

TSG Thannhausen – TSV Nördlingen II Bei der TSG Thannhausen hofft und setzt man auf eine positive Reaktion der Mannschaft. Die Bilanz ist verheerend; alle vier absolvierten Spiele gingen verloren. Seit einigen Tagen sind der bisherige Teammanager Alisan Saltik und Kapitän Mesut Yildiz für die sportliche Leitung verantwortlich. Max Scheppach, stellvertretender Abteilungsleiter der TSG-Kicker, sieht unterdessen erste positive Signale. „Der Trainingsbesuch am Donnerstag war phänomenal“, berichtet er. Entsprechend zuversichtlich geht er in die kommenden Partien.

Ein Handicap ist sicher, dass die Thannhauser noch auf die im abgebrochenen Spiel gegen den SC Altenmünster mit der Roten Karte vom Platz gestellten Akteure Berkan Köroglu und Leutrim Tafaj verzichten müssen. Diese Begegnung bleibt ein Fall für das Sportgericht. Jenes hat am Donnerstagabend bei den TSG-Verantwortlichen nach den Adressen der vom Verein benannten Zeugen gefragt und wird diese Zeugen zu den Vorfällen während der Partie auch hören. Scheppach bedauert die weitere Verzögerung: „Das ist nätürlich schade, dass es jetzt noch länger dauert und wir auf die Spieler am Sonntag verzichten müssen. Wir dachten eigentlich, dass wir sie einsetzen können.“ Ebenfalls noch kein Urteil wurde über den Spielabbruch gesprochen.

Doch trotz der fehlenden Akteure Köroglu und Tafaj ist die Personalsituation bei der TSG entspannter als noch in der Partie beim FC Ehekirchen am vergangenen Sonntag. Scheppach bestätigt: „Es sind wieder einige Spieler aus dem Urlaub zurückgekehrt. Wir werden uns in den kommenden Wochen stabilisieren und von unten herausarbeiten.“

Gegen den TSV Nördlingen II wird das neue Trainergespann Saltik/Yildiz großes Augenmerk auf die Defensivarbeit legen. Die Thannhauser bekommen einfach zu viele Gegentore.

