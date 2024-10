Glückliche Gesichter und ein strahlender Sieger in Burtenbach

Einen stimmigen Abschluss gefunden hat die Landkreis-Tour 2024 der Nordic Walker in Burtenbach. Insgesamt 278 Frauen und Männer wagten sich an diesem etwas trüben Herbsttag auf die 6,5- oder 13,5-Kilometer-Distanz. Der erste Platz ging an den TSV Behlingen, dessen Teilnehmer 1811,5 Kilometer absolvierten. Den zweiten Platz errang die SG Reisensburg-Leinheim mit 1751,5 Kilometern, Platz drei belegte der FC Ebershausen (1121,5).

Insgesamt legten die Nordic Walker in Burtenbach 2549 Kilometer zurück. Damit erreichten sie beinahe das Vorjahres-Ergebnis an diesem Schauplatz (2573).

Christine Stöffel (Organisatorin) und Ferdinand Munk (Schirmherr der Tour) schickten die Teilnehmer auf die Strecke Richtung Dinkelscherber Straße. Bei der Verpflegungsstation gab‘s Obst und Müsliriegel für die Sporttreibenden. Derart gestärkt, erreichten alle Teilnehmer gut gelaunt das Ziel.

Weit mehr als 10.000 Kilometer zurückgelegt

Bei der Siegerehrung zur Gruppenwertung in der Burggrafenhalle wurden die aktuellen Zahlen mit Beifall aufgenommen. Bei den fünf Veranstaltungen 2024 (die geplante Etappe in Reisensburg musste wegen des Hochwassers abgesagt werden) legten die Nordic Walker insgesamt 11.870,0 Kilometer zurück. Ein Jahr zuvor waren es bei sechs Wettkämpfen 13.317,5 Kilometer gewesen.

Erneut wurden die fleißigsten Nordic Walker belohnt. Alle Sportler, die an mindestens vier Veranstaltungen teilgenommen hatten, konnten bei einer Verlosung einen wertvollen Preis gewinnen. Insgesamt 130 (Vorjahr: 155) fleißige Breitensportler erfüllten das Kriterium für diese Verlosung. Weiteren Breitensportlern spendierte Munk jeweils eine Tasche mit Warnweste, Mütze und Schal.

Die Gesamtwertung

Insgesamt beteiligten sich 17 Gruppen an der Landkreis-Tour, die jetzt in Burtenbach ihren Abschluss fand. Die zehn nach zurückgelegten Kilometern besten Teams in der Gesamtwertung sind nach den fünf Veranstaltungen beim TSV Behlingen-Ried, TSV Burtenbach, FC Ebershausen, SV Freihalden und TSV Ziemetshausen:

1. TSV Behlingen-Ried (1811,5)

2. SG Reisensburg-Leinheim (1751,5)

3. FC Ebershausen (1121,5)

4. SV Edelstetten 999,0)

5. TSV Burtenbach (957,0)

6. SV Freihalden/Sport Bigelmayr (881,5)

7. SV Billenhausen Brandbergläufer (639,5)

8. TSV Langenhaslach (638,0)

9. Munk Runners (596,5)

10. SV Münsterhausen (583,5)