17:55 Uhr

Warum der BLSV-Kreisvorsitzende Birkner jetzt doch weitermacht

Plus Überraschung beim Kreistag in Gundremmingen: Der BLSV-Sportkreis wird auch in Zukunft von Friedrich Birkner angeführt. Wie der neue Vorstand aussieht.

Eigentlich war alles bestens vorbereitet. Nach 16 Jahren Amtszeit war Fritz Birkner, der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Sportkreis Günzburg, fest entschlossen, im Herbst 2022 nicht mehr für diesen Führungsposten zu kandidieren. Mit Julia Dümmler, der Vorsitzenden des Skiklubs Krumbach, schien er eine interessierte und kompetente Kandidatin für seine Nachfolge gefunden zu haben. Im Rahmen des BLSV-Kreistages in der Sporthalle der SpVgg Gundremmingen sollte der Wechsel jetzt vollzogen werden. Doch daraus wurde nichts.

