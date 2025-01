ESV Burgau: Sonthofen verdaut, Ravensburg im Blick

Nur einmal müssen die Eisbären an diesem Wochenende aufs Eis. Am Freitagabend um 20 Uhr empfängt der ESV Burgau den EV Ravensburg zum Spiel der Eishockey-Landesliga. Die Gäste aus Oberschwaben stecken in einer Krise. In ihrer jüngsten Partie unterlagen die Ravensburger in Peißenberg gegen die Nature Boyz Forst mit 2:5, dabei gaben die Gäste eine 2:0-Führung aus der Hand. Die Negativserie wuchs damit auf sieben Niederlagen an.

