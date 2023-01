Eishockey

Aufstiegsrunde: ESV Burgau gewinnt auch gegen Haßfurt Hawks

Plus Die Eisbären feiern auch gegen Haßfurt: ESV Burgau schlägt nach Sonthofen zu Hause einen weiteren potentiellen Aufstiegskandidaten.

Von Uli Anhofer

Was für ein Wochenende für die Burgauer Eisbären. In der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga holte der ESV Burgau sechs Punkte. Nach dem 4:2 gegen den ERC Sonthofen am Freitag gab es am Sonntag einen 8:5 (4:1/3:2/1:2)-Erfolg über die Haßfurt Hawks. Beide Teams gelten als potentielle Aufstiegskandidaten und wollen dieses Ziel auch unbedingt erreichen. Doch im bisherigen Verlauf der Aufstiegsrunde enttäuschten sowohl Sonthofen, als auch die Haßfurter. Rund 500 Zuschauer im Burgauer Eispalast sahen wieder eine tolle Partie.

