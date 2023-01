Eishockey

vor 48 Min.

Burgauer Eisbären siegen auswärts und sind am Transfermarkt aktiv

Plus Der ESV Burgau ist momentan nicht zu stoppen: Die Eisbären gewinnen auch in Waldkirchen. Außerdem gibt es Neuverpflichtungen.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau hat einen weiteren Schritt in Richtung Teilnahme an den Play-offs zum Aufstieg in die Eishockey-Bayernliga gemacht. In der Aufstiegsrunde zum bayerischen Oberhaus gelang den Eisbären ein 8:7 (1:1/6:4/1:2)-Auswärtssieg beim ESV Waldkirchen. Die Markgräfler traten die 300-Kilometer lange Reise mit zwei Torhütern und 14 Feldspielern an. Kurzfristig mussten Marvin Mändle und Neuzugang Oleg Novikov wegen Verletzungen absagen. Voraussichtlich können beide aber am kommenden Wochenende wieder mitwirken.

