Eishockey

07:12 Uhr

Burgauer Eisbären wollen in der Aufstiegsrunde zu Hause nachlegen

Kapitän David Heinrich (rechts, hier in einem Spiel gegen Fürstenfeldbruck) hat sich am Knie verletzt und wird noch lange ausfallen.

Plus Die Burgauer Eisbären wollen am Freitagabend zu Hause in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga nachlegen. Wer wird die Mannschaft als Kapitän aufs Eis führen?

Von Uli Anhofer

Am Freitagabend steht für den ESV Burgau das erste Heimspiel der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga an. Zu Gast im Eisstadion beim Gsundbrunnenbad sind dann die Isarrats Dingolfing. Die Partie beginnt um 20 Uhr. Die erste Begegnung der Aufstiegsrunde gestalteten die Burgauer erfolgreich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

