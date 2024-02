Der ESV Burgau hat Spaß am Spiel und steht jetzt im Viertelfinale

Plus Die Eisbären siegen in Selb 5:0. Die Fans aus Burgau sorgen für Stimmung. Der Teamkapitän blickt schon über die Runde der besten acht Landesligisten hinaus.

Der ESV Burgau hat das Viertelfinale der Play-offs in der Eishockey-Landesliga erreicht. Nach dem 6:3-Heimsieg gelang den Eisbären bei den Selber Wölfen ein 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)-Erfolg. Damit stehen die Markgräfler schon nach zwei Partien in der Runde der besten acht Teams.

Trainer Erwin Halusa freute sich über den unerwartet klaren Erfolg und sagte dennoch zurückhaltend: „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat das sehr abgeklärt und seriös erledigt.“