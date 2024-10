Mit dem Heimspiel gegen den EV Fürstenfeldbruck startet der heimische Eishockey-Landesligist ESV Burgau an diesem Freitag, 25. Oktober, in die Saison 24/25. Ab 20 Uhr geht‘s rund im Eispalast am Gsundbrunnenbad. Am Sonntag steht dann die erste Auswärtspartie an. Ab 18.45 Uhr werden die Eisbären im offenen Eisstadion von Ottobrunn gefordert.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisbär Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aufstiegstraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis