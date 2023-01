Eishockey

29.01.2023

Eisbären trumpfen auf: Burgau erzielt im Heimspiel gegen Germering elf Tore

Plus Die Burgauer Eisbären feiern zu Hause einen Kantersieg gegen Germering. Die Weichen in Richtung Play-Offs sind gestellt. Die Neuzugänge schlagen voll ein.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

So ein erstes Drittel wie gegen die Germering Wanderers lieferten die Burgauer Eisbären in dieser Saison noch nicht ab. 6:0 stand es nach zwanzig Minuten vor rund 500 Zuschauern im Burgauer Eispalast. Die Burgauer wirbelten die Gäste im Anfangsdrittel komplett durcheinander. Am Ende stand ein souveräner 11:4 (6:0/3:2/2:2)-Erfolg über die Münchner Vorstädter. Beim ESV Burgau standen drei Neuzugänge auf dem Eis. Oleg Novykov, Adrian Geiss und Michal Telesz schnüren jetzt ihre Schlittschuhe für die Markgräfler. Und alle drei führten sich richtig gut ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .