ESV Burgau auf Kurs: Eisbären schlagen Sonthofen auch zu Hause

Torwart Roman Jourkov (am Boden) war am Freitagabend der Erfolgsgarant.

Plus In der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga fährt der ESV Burgau einen wichtigen Sieg ein. Torwart Roman Jourkov vereitelt Großchancen der Gäste aus Sonthofen.

Nach zwei Niederlagen in Folge konnten die Burgauer Eisbären wieder einen Sieg einfahren. 4:2 (2:1/2:0/0:1) gewann der ESV sein Spiel der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga gegen den ERC Sonthofen. Damit haben die Eisbären auch das zweite Duell in der Meisterrunde gegen die Oberallgäuer für sich entschieden. Vor zwei Wochen siegten die Markgräfler in Sonthofen mit 3:2. Nach diesem Erfolg wahren die Burgauer ihre Chance auf einen der ersten vier Plätze, die zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen.

