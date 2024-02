Eishockey

Jetzt will der ESV Burgau den Einzug ins Landesliga-Halbfinale bejubeln

Plus Als wahrscheinlich hatte es gegolten, nun ist es sicher: Germering ist Gegner des ESV Burgau im Viertelfinale der Eishockey-Landesliga. Leicht wird das nicht.

Von Uli Anhofer

Lange wurden Spieler, Verantwortliche und Fans des ESV Burgau auf die Folter gespannt. Jetzt ist klar, gegen welches Team die Eisbären im anstehenden Viertelfinale der bayerischen Eishockey-Landesliga antreten. Es sind die Wanderers Germering.

Schon am Sonntagabend wartete man im Eisbären-Lager gespannt auf den nächsten Kontrahenten. Die Burgauer hatten den Einzug in die Runde der besten acht Landesliga-Teams ja bereits zwei Tage vorher, am 23. Februar, mit ihrem deutlichen Erfolg in Selb perfekt gemacht. Und jetzt hieß es eben warten. In Spieler- und Fankreisen wurde heiß spekuliert. Am häufigsten wurden bereits in diesen Diskussionen die Germering Wanderers als wahrscheinlicher Kontrahent genannt. Doch am Sonntagabend kam noch keine offizielle Meldung aus der Zentrale des Bayerischen Eissport Verbands (BEV) in München. Erst am späten Montagvormittag wurde aus den Spekulationen vieler ESV-Fans dann Gewissheit.

