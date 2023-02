Eishockey

vor 34 Min.

Kräfte bündeln und angreifen: Für die Burgauer Eisbären wird es ernst

In der Defensive wackelten die Burgauer zuletzt ziemlich: 20 Gegentore in nur zwei Spielen.

Plus Am Freitag und Sonntag stehen auswärts die bisher wichtigsten Saisonspiele der Eisbären an. Können die Burgauer nach zwei Klatschen die Trendwende schaffen?

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Nach den beiden Klatschen am vergangenen Wochenende stehen für die Eisbären zwei Auswärtsspiele an. Beide Male führt die Reise des Eishockey-Landesligisten zu direkten Konkurrenten um den Einzug in die Play-offs. Am Freitagabend gastiert der ESV ab 19.30 Uhr in Haßfurt und am Sonntag steht die Begegnung mit dem SC Reichersbeuern auf dem Plan. Diese Partie wird im Bad Tölzer Eisstadion ausgetragen und beginnt um 17 Uhr. Eines der beiden Duelle sollten die Eisbären auf jeden Fall gewinnen, um im abschließenden Heimspiel gegen den TSV 1863 Trostberg in der kommenden Woche noch alles selbst in der Hand zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .