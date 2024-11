FCA-Spieler Fredrik Jensen und Mert Kömür zu Gast bei den Jettinger Moosdeifl

Kürzlich besuchten die beiden FCA-Spieler Fredrik Jensen und Mert Kömür das Fanclublokal Café Fritz in Jettingen. Der Besuch fand nach der 0:3-Niederlage des FC Augsburg gegen den FC Bayern am Freitagabend statt. In entspannter Atmosphäre stand für die beiden Bundesligaprofis an diesem Nachmittag Fanclubarbeit auf dem Programm. Jochen Klügl, Inhaber des Café Fritz, hatte eigens sieben große Backbleche mit Lebkuchenherzen vorbereitet, die von den Spielern sowie den anwesenden Fanclubmitgliedern, den „Moosdeifeln“, in den Vereinsfarben des FCA – rot, grün und weiß – verziert wurden.

FCA-Spieler Jensen und Kömür überraschen Fans in Jettingen

Der zweistündige Besuch war für die rund 30 anwesenden Mitglieder des Fanclubs ein Highlight. Dabei gaben sich die beiden FCA-Spieler sehr locker und freundlich, erfüllten jeden Autogramm- und Selfiewunsch und sorgten so für einen unvergesslichen Nachmittag. Am Ende durften sowohl die Spieler als auch viele Fans ein Lebkuchenherz als Souvenir mit nach Hause nehmen.