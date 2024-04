Fußball

05:27 Uhr

Abstiegskampf in der Bezirksliga: Noch kann sich keiner ausruhen

Macht gute Miene zum Nasenbeinbruch: Benedikt Ost fehlt dem VfR Jettingen in diesen Wochen, in denen es um den Klassenerhalt geht.

Plus Weil ein Kellerkind einen Lauf hat, steigt die Nervosität bei den aktuell punktgleichen Vereinen VfR Jettingen und FC Günzburg. Die treten jetzt auswärts an.

Von Jan Kubica

34 Punkte haben die heimischen Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen gesammelt, beide rangieren in der oberen Tabellenhälfte. Das sollte, das müsste doch genügen für den Klassenerhalt und in den vergangenen Jahren hätte es auch fast immer gereicht. Zumal ja noch mehrere Spiele zu bestreiten sind und der Optimismus groß ist, hier oder da noch ein paar Zähler mitzunehmen. Aber das ist nur eine Seite der berühmten Medaille. Die andere zeigt ein Bild steigender Nervosität - in Günzburg gezeichnet mit wenigen feinen Bleistiftstrichen, aber mit ganz dickem Pinsel aufgetragen in Jettingen.

Der plötzliche Aufschwung des SC Griesbeckerzell

Die Auslöser der Gedankenspiele sind natürlich vielfältiger Natur. Aktuell beschäftigen sich FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber und VfR-Coach Michael Porstendörfer vor allem mit dem unerwarteten Lauf des SC Griesbeckerzell. Drei Siege hintereinander hat das zuvor als klarer Abstiegskandidat geltende Team eingefahren, elf Zähler aus den jüngsten fünf Begegnungen geholt. Plötzlich ist der am Stadtrand von Aichach heimische Verein drauf und dran, das rettende Ufer zu erklimmen. Ganze neun Punkte trennen Griesbeckerzell auf dem Relegationsrang 13 vom Tabellensechsten Günzburg. Sieben Begegnungen haben beide Mannschaften noch vor sich.

