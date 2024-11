Der VfR Jettingen und der Murmeltier-Effekt

Langsam, aber scheinbar unaufhaltsam rutscht der VfR Jettingen in der Bezirksliga-Rangliste ab. Das 0:1 im Hit gegen Spitzenreiter TSV Hollenbach schmälerte die Aussichten auf eine absolute Top-Platzierung empfindlich, zumal an diesem zuweilen arg trüben November-Spieltag auch der Tabellenzweite TSV Gersthofen gewann. Seit Wochen bemüht sich Trainer Johannes Putz vergeblich, die richtigen Schräubchen zu finden, um aus einem wettbewerbsfähigen Team wieder jene Spitzenmannschaft zu machen, die der VfR Jettingen im Spätsommer mal war. Was fehlt, sind eigene Treffer. Doch obwohl die Null nun zum dritten Mal hintereinander auf der verkehrten Seite steht, macht der Coach seinen Fußballern keine Vorwürfe.

