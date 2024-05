Fußball

vor 18 Min.

Ein prickelndes Heim-Finale für die Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen

Zuletzt sahen sich die Günzburger allzu oft in ihrem Vorwärtsdrang gebremst. In dieser Szene aus dem Derby bleibt Nico Okel am Jettinger Pascal Prünstner hängen.

Plus Sportlich benötigt ein Landkreis-Team noch einen Punkt zum Klassenerhalt, atmosphärisch sind beide Mannschaften scharf auf den Sieg. Was die Trainer dazu sagen.

Von Jan Kubica

Vier der jüngsten fünf Begegnungen hat der heimische Fußball-Bezirksligist FC Günzburg verloren, in dieser Phase unter anderem dem Landkreis-Rivalen VfR Jettingen durch die unnötige Derby-Niederlage den Klassenerhalt beschert - und sich selbst noch einmal unter Zugzwang gebracht. Das macht das letzte in dieser Runde noch anstehende Heimspiel gegen den TSV Rain II, der den Klassenerhalt bestenfalls in der Relegation schaffen kann, zum Krimi. Sportlich reizvoll ist auch das Heim-Finale der Jettinger. Sie wollen sich natürlich mit einem Sieg gegen den abstiegsbedrohten TSV Hollenbach von ihren eigenen Fans verabschieden und sie würden in der Rangliste liebend gerne vor den Günzburgern bleiben.

FC Günzburg - TSV Rain II

Grau ist alle Theorie, aber ja: Es könnte die Günzburger noch erwischen. Dafür müsste in den verbleibenden zwei Saisonspielen zwar wirklich alles gegen sie laufen, aber so etwas soll es durchaus schon gegeben haben. Das Einfachste wäre, sie würden in ihrem Heim-Finale mindestens einen Zähler holen. Denn der reicht auf jeden Fall für die Bezirksliga-Startberechtigung 24/25.

