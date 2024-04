Fußball

18:13 Uhr

FC Günzburg und VfR Jettingen als Zünglein an der Waage?

Plus Die heimischen Fußball-Bezirksligisten können das Aufstiegsrennen entscheidend beeinflussen - je nachdem, wie sie gegen die Topteams abschneiden.

Von Jan Kubica

Womöglich greifen die heimischen Fußballer doch noch entscheidend ins Titelrennen der Bezirksliga Nord ein. Das bedeutet natürlich nicht, dass der VfR Jettingen und der FC Günzburg selbst Aussichten auf einen der ersten beiden Plätze hätten. Aber beide Teams treten in den kommenden Wochen noch gegen alle aktuellen Aufstiegskandidaten an. Sowohl Günzburg als auch Jettingen sind zu Gast bei Primus TSV Wertingen, empfangen den aktuellen Tabellenzweiten FC Stätzling und treten zudem jeweils vor heimischer Kulisse gegen den drittplatzierten SV Wörnitzstein-Berg an. Zwei der hier angesprochenen Partien steigen bereits an diesem Wochenende 6./7. April.

FC Günzburg - FC Stätzling

Die Last des Abstiegskampfs sind die Günzburger nach ihren beiden jüngsten Erfolgen gegen die Kellerkinder der Liga höchstwahrscheinlich los. Nun geht es darum, ihrem zum Saisonende scheidenden Spielertrainer Christoph Bronnhuber den Wunsch zu erfüllen, zum Abschluss seiner persönlichen Bezirksliga-Karriere noch ein paar schöne und erfolgreiche Auftritte hinzulegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen