Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt für den FC Günzburg

Die Laune ist dem tristen Tabellenbild zum Trotz großartig. Zweimal hintereinander hat der FC Günzburg jetzt 2:2 gespielt, beim zweiten Mal stand er ganz dicht vor dem ersten Saisonerfolg in der Bezirksliga-Saison 24/25. Beinahe kurios: Beide Male stand Trainer Robert Nan nicht an der Seitenlinie, wurde von Torjäger Maximilian Lamatsch vertreten. Und prompt kalauerte der Coach in einer mit mehreren Smileys garnierten Nachricht aus dem Urlaub, ob er denn überhaupt noch gebraucht werde? Die Frage musste der Vereinsvorsitzende Slawomir Sigmund nicht beantworten, denn alle Günzburger wissen, dass die erreichten Verbesserungen in der direkten Arbeit mit dem Trainer eingeleitet wurden. Jetzt soll der nächste Schritt folgen: Für das Heimspiel gegen den FC Stätzling plant der FC Günzburg nach drei Niederlagen und zwei Unentschieden den ersten Dreier.

Jan Kubica Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis