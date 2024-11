Kann der VfR Jettingen am Bezirksliga-Thron rütteln?

Das Saisonfinale liegt in weiter Ferne, aber dieses Spitzenspiel der Bezirksliga Nord besitzt zweifellos bereits vorentscheidenden Charakter für die Frage, wer am Ende den Aufstieg bejubeln darf. Für Gastgeber VfR Jettingen sah es über weite Strecken der Vorrunde ganz danach aus, als könne er ernsthaft um den Titel mitreden. In den vergangenen Wochen aber leistete sich das Team eine Mini-Krise. Erst überboten sich die Fußballer von Trainer Johannes Putz im Auslassen bester Torchancen, dann stimmten auch die Ergebnisse nicht mehr. Noch ist in Sachen Aufstiegsrennen nichts verloren, aber es könnte schnell dazu kommen. Ganz anders ergeht es dem TSV Hollenbach. Was immer der Spitzenreiter anstellt, ob er brilliert oder taumelt: Am Ende erntet er immer. So vor gar nicht langer Zeit beim 2:1 gegen den SV Wörnitzstein-Berg, als ein Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit den Sieg brachte. Letztlich ist Hollenbach als einziges Team der Liga nach 17 Begegnungen unbesiegt und belegt zu Recht den Platz an der Sonne. Kann der VfR Jettingen also ernsthaft am Thron rütteln? Die Antwort erhalten die Fans am Sonntag, 10. November, ab 14 Uhr im Sportpark am Schindbühel.

