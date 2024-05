Fußball

vor 34 Min.

Lamatsch ist und bleibt die Lebensversicherung des FC Günzburg

Plus Der Torjäger trifft spät, macht damit den 3:2-Sieg perfekt und bringt sein Team fast ans Bezirksliga-Klassenziel. Beim VfR Jettingen ist die Luft raus - 0:2.

Von Jan Kubica

Um ein Haar hätte der FC Günzburg diesen Meilenstein zum Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga verpasst. Eine zwischenzeitliche 2:0-Führung gegen den TSV Gersthofen vergeigte das Team zunächst, um sich später noch einmal aufzurappeln und einen letztlich verdienten 3:2-Erfolg zu feiern. Ein Punkt trennt den FC nun rechnerisch noch vom rettenden Ufer. Beim VfR Jettingen dagegen ist buchstäblich die Luft raus. Zwei Tage nach dem Derby-Sieg und dem Erreichen des Klassenziels konnte die seit Wochen ersatzgeschwächte Mannschaft dem nun mindestens als Vizemeister feststehenden FC Stätzling nichts Wirkungsvolles entgegensetzen.

FC Günzburg – TSV Gersthofen 3:2

Spielertrainer Christoph Bronnhuber hatte im Vorfeld „Der Auwald muss brennen“ gefordert und in der herzerwärmenden Sonne versuchten die Seinen, genau das umzusetzen. Von Beginn an griffen sie früh an, eroberten einige Bälle und wurden dann nach dem stets gleichen Muster gefährlich. Zählbares sprang entsprechend schnell heraus: Einer der vielen Diagonalpässe aus dem Mittelkreis landete auf der linken Seite bei Tim Paulheim, der passte in die Mitte und Maximilian Lamatsch hatte keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz einzunetzen (16.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen