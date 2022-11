Schiedsrichter-Obmann Thomas Müller: „Die Message ist, dass wir ein geiles Hobby bieten“

Plus Als Obmann der Gruppe West will Thomas Müller neue Unparteiische für den Fußball im Landkreis Günzburg gewinnen. Ein allgemeines Gewaltproblem sieht er nicht.

Seit einem Jahr sind Sie nun Obmann der Schiedsrichtergruppe West im Fußball-Bezirk Schwaben. Die ersten Monate Ihrer Tätigkeit überlagerte noch die Corona-Pandemie als allgegenwärtiges Hauptthema, inzwischen ist Amateurfußball aber längst wieder Alltagsgeschäft. Was hatten Sie sich vorgenommen – und wie läuft’s bisher, Herr Müller?