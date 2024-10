Sechs Punkte sind Pflicht für den FC Günzburg

Nur zwei Mannschaften stehen in der aktuellen Rangliste der Fußball-Bezirksliga hinter dem FC Günzburg - und beide sind nun innerhalb weniger Tage zu Gast im Auwaldstadion. Am Deutschland-Feiertag erwartet die Elf von Trainer Robert Nan den VfR Neuburg (Spielbeginn ist um 15 Uhr), am Samstag steht das Duell mit dem FC Horgau auf dem Plan (Anpfiff ist um 15.30 Uhr). Der Günzburger Coach äußert angesichts dieser Aufgabe eine glasklare Erwartungshaltung: „Sechs Punkte sind Pflicht“, sagt er - und das nicht allein vor dem Hintergrund, dass sich die Seinen auf ihrer Mission Klassenerhalt ja durchaus schon den einen oder anderen Ausrutscher geleistet haben.

Ein bisschen Ärger

Ein bisschen geärgert hat sich der Trainer schon, nachdem sein Team zuletzt bei Aufsteiger TSV Nördlingen II den Kürzeren gezogen hatte. „Es war unser Ziel gewesen, eine weitere Mannschaft hinter uns zu lassen. So müssen wir jetzt ein bisschen von vorne beginnen“, sagt er mit einigen Tagen Abstand zum Geschehen im Ries.

Womöglich war es eine Mentalitätssache, führt Nan ins Feld. In den Wochen zuvor sei es gegen stärker einzuschätzende Kontrahenten ganz gut gelaufen und wie das so ist im Sport, könnte umgehend ein kaum wahrnehmbarer Hauch von Schlendrian ins Team eingezogen sein. „Vielleicht war es gegen Nördlingen vom Kopf her ein bisschen so, dass es schon irgendwie laufen wird - aber es läuft halt nicht irgendwie“, sagt der Trainer, der ja selbst lange genug aktiver Fußballer war, um derartige Gedankengänge nachvollziehen zu können.

Umso mehr redet er seinen Jungs vor dem Doppelpack ins Gewissen. „Alle müssen Vollgas geben. Keiner darf sich einen schlechten Tag erlauben, weil wir darauf nicht reagieren können.“

Personalprobleme sind kein Alibi

Ungünstig ist vor diesem Hintergrund, dass erneut nur ein gutes Dutzend Feldspieler zur Verfügung steht. Aus Nans Perspektive ist das freilich kein Alibi. „Es hilft nichts. Es gilt, beide Gegner zu schlagen. Jene Spieler, die da sind, müssen halt durchziehen“, formuliert er Kampfeswillen. Und er fügt in gleich wieder ruhigeren Tönen hinzu: „Wir brauchen uns nicht verstecken oder Angst haben.“

Respekt aber schon. Neuburg verdiente sich nach vollzogenem Trainerwechsel gute Noten für den letztlich unbelohnten Auftritt beim VfR Jettingen, Horgau holte aus den jüngsten beiden Partien vier Zähler. Für Nan passt das ebenso ins Bild wie die Geschicke seiner Mannschaft: „Vom Letzten bis ins Mittelfeld hoch sind alle eng beieinander, Jeder kann hier Jeden schlagen.“

„Der Kopf entscheidet alles“

Manchmal wünscht er sich schnellere Entwicklungsschritte in seinem Kader, bemerkt Nan. Er weiß: „Der Kopf entscheidet alles.“ Und so versucht er auch, in der Spielvorbereitung nicht zu viel Gewicht auf die Schultern seiner Akteure zu packen. Sie sollen sich auf keinen Fall verkopfen, sondern Fußball als grundsätzlich einfaches Spiel akzeptieren - das freilich in aller Konsequenz: „Bei gegnerischem Ballbesitz müssen wir alles, was wir haben, dagegen werfen. Und im eigenen Aufbau geduldig sein, einfache Fehler vermeiden. Wir dürfen den Gegner nicht stark werden lassen.“

Das Wichtigste also ist die Einstellung. Doch auch um die Aufstellung muss sich der Coach noch ein wenig sorgen. Nico Hepp wird erneut fehlen, Nico Okel möglicherweise auch. Hoffnungen hegt Nan dagegen in Bezug auf Enes Güzel, der in Nördlingen schmerzlich vermisst wurde. „Bei ihm wird es wohl gehen.“