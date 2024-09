Selten war ein Schlusslicht so gefährlich: Kommt der VfR Jettingen dennoch wieder in die Spur?

Den Kontakt zu den aktuellen Überfliegern in der Bezirksliga Nord haben die Fußballer des VfR Jettingen durch zwei bescheidene Resultate in Folge zunächst mal eingebüßt. Für den weiteren Verlauf der Saison muss das noch nicht allzu viel heißen, aber natürlich legt kein Jettinger gesteigerten Wert darauf, ins Mittelfeld der Rangliste abzurutschen und sich schon früh in der Saison von allen Träumen zu verabschieden. Deshalb ist ein Sieg im anstehenden Heimspiel eigentlich Pflicht. Zumal es das Schlusslicht ist, das sich am Sonntag, 29. September, ab 15 Uhr am Schindbühel vorstellt. Dass der Laternenträger unverhofft VfR Neuburg heißt, verleiht der Angelegenheit aber gleich den notwenigen Ernst. Nicht nur dem Namen nach, denn die Oberbayern treten erstmals unter einem neuen Trainerteam an.

