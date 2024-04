Fußball

vor 33 Min.

TSV Offingen oder TSV Ziemetshausen: Wer schafft's ins Kreispokal-Finale?

Plus Im Stadion am Mindelbogen wird am 10. April der Gegner des FC Maihingen ausgespielt. Bei beiden Kreisliga-Spitzenteams fehlen wichtige Fußballer.

Von Uli Anhofer

Im Stadion am Mindelbogen spielen der gastgebende TSV Offingen und der TSV Ziemetshausen den zweiten Teilnehmer am Finale um den Fußball-Totopokal auf Kreisebene aus. Einen klaren Favoriten gibt es nicht; beide Teams spielen in der Kreisliga West eine gute Rolle, wobei Ziemetshausen aktuell die etwas besseren Karten im Aufstiegsrennen besitzt. Anpfiff zum Halbfinale ist am Mittwoch, 10. April, um 17.45 Uhr.

Knappe Sache im ersten Halbfinale

Das Endspiel im schwäbischen Fußball-Kreis Donau bereits erreicht hat der FC Maihingen. Der Kreisligist aus dem Landkreis Donau-Ries setzte sich bereits im August 2023 gegen den FC Ehingen-Ortlfingen 2:1 durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen