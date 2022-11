Fußball

Wie die Fans im Landkreis Günzburg über die Fußball-WM in Katar denken

Plus Zwischen Vorfreude und Ablehnung: Die Winter-Weltmeisterschaft 2022 in Katar löst bei den Fußball-Fans im Landkreis Günzburg widersprüchliche Reaktionen aus.

Von Jan Kubica

Darf man sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar freuen? „Auf keinen Fall“, macht der in Medien aller Art seit Monaten verbreitete Zeitgeist glauben. „Aber sicher“, antworten Fußball-Fans auch im Landkreis Günzburg. Und das ist beileibe nicht der einzige bemerkenswerte Beitrag zu unserer Umfrage vor der Winter-WM in der Wüste, die am 20. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador eröffnet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

