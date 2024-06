Fußball

vor 34 Min.

Wo steigt der Meisterball der Kreisliga West?

Plus Mit einem Sieg beim Schlusslicht kann der TSV Ziemetshausen am 7. Juni den Titel holen. Klappt es nicht, profitiert wohl der SC Bubesheim. Unten ist alles klar.

Von Uli Anhofer

Nach dem 6:2-Erfolg der SpVgg Wiesenbach beim VfR Jettingen II steht auch der zweite Direktabsteiger aus der Fußball-Kreisliga West fest. Gemeinsam mit der SpVgg Krumbach geht die Reserve des Bezirksligisten in der kommenden Spielzeit in der Kreisklasse auf Torejagd. Die Treffer der vorgezogenen Begegnung des finalen Spieltags erzielten Daniel Heininger (2), Julian Schmid und Daniel Steck (3) für Wiesenbach; auf Jettinger Seite waren Bernd Forster und Daniel Heidenberger erfolgreich.

Thomas Gornig: "Haben seriös zu Ende gespielt"

Der Wiesenbacher Abteilungsleiter Thomas Gornig kommentiert den Auftritt seines Teams auf dem Sportgelände am Schindbühel so: „Wir haben die Saison seriös zu Ende gespielt und wollten uns in unserem letzten Saisonspiel nichts nachsagen lassen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen