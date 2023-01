Bubesheim beim Bayerischen Hallencup: Auch ohne Sieg ein Erfolg

Plus Der SC Bubesheim holt bei der bayerischen Hallenfußball-Meisterschaft nur einen Punkt, fährt trotzdem mit erhobenem Haupt nach Hause.

Wie erwartet, hat der FC Fatih Ingolstadt die 39. bayerische Meisterschaft im Hallenfußball gewonnen. Der oberbayerische Bezirksligist setzte sich im Finale gegen das Bayernligateam aus Erlangen durch. In den Halbfinals scheiterten die Vertreter der Oberpfalz, die SpVgg Pfreimd und der unterfränkische Vertreter aus Schweinfurt. Nicht in die Vorschlussrunde geschafft hat es der SC Bubesheim als schwäbischer Hallenmeister und damit einziger Vertreter im Turnier aus der Region.