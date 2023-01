Hallenfußball

SC Bubesheim: Mit voller Konzentration zum Bayern-Finale

Plus Der SC Bubesheim spielt am Samstag in Oberfranken um den Landestitel im Hallenfußball. Topfavorit ist allerdings eine andere Mannschaft. Wie die Stimmung im Verein vor dem Turnier ist.

Nach 13 Jahren hat sich mit dem SC Bubesheim wieder eine Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg fürs Finale der bayerischen Meisterschaft im Hallenfußball qualifiziert. 2010 nahm die TSG Thannhausen teil und holte auch den Titel. Bubesheim darf als Sieger der schwäbischen Hallenmeisterschaft, die Anfang Januar in Günzburg stattfand, zum dritten Mal bei den Titelkämpfen mitmachen. 1997 kam die Mannschaft ins Halbfinale, 2005 waren die Bubesheimer Gastgeber und schieden nach der Vorrunde aus.

