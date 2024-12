Bezirksliga: Günzburgs Handballerinnen sind zurück in der Erfolgsspur

Mit ihrem deutlichen 34:25 (15:11) Sieg bei der TSG Augsburg am Sonntagnachmittag setzten die Günzburgerinnen erneut ein Zeichen für guten Damenhandball. Hervorzuheben bei dem klaren Spielverlauf war einmal mehr die gute Teamleistung der Weinroten, die auf allen Positionen durchgehend im Vordergrund stand. Von Anfang an übernahmen die Gäste von der Donau die Führung und gaben sie bis zum Spielende nicht mehr aus der Hand. Mitte der ersten Halbzeit konnten die Augsburgerinnen beim 8:7 und 9:8 zwar zweimal einen Anschlusstreffer erzielen, danach verdeutlichte sich die Tordifferenz zugunsten der Günzburgerinnen von Minute zu Minute.

Günzburgerinnen dominieren in Augsburg: Harder glänzt mit 10 Toren

Mit einem Vorsprung von vier Toren (15:11) wurden die Seiten gewechselt und die Führung konsequent ausgebaut. Das schnelle Spiel der Günzburgerinnen und viele Ballgewinne aus einer hervorragend aufgestellten Abwehr wurden diesmal mit einer höchst erfolgreichen Trefferquote im Angriff belohnt. Hier glänzte einmal mehr Spielertrainerin Alena Harder mit ihren insgesamt zehn Treffern. Die klare Führung erlaubte es dem Trainerteam alle Spielerinnen einzusetzen und neue Angriffs- und Abwehrvarianten auszuprobieren. Wenn am kommenden Sonntag dann das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr in Meitingen angesagt ist, wollen die Günzburgerinnen auf diese Basis setzen und ihren Platz an der Tabellenspitze weiter verteidigen. Betreuer Ingo Bergmann ist überzeugt davon, dass seine Mädels auch zum Jahresabschluss eine glänzende Partie abliefern werden. (AZ)

VfL: Eileen Beck, Johanna Weber und Frida Barenschlager im Tor, Alena Harder (10), Jennifer Lattka (6/3), Hannah Sperandio (4), Judith Deutschenbauer (4/1), Martina Bieber (3), Sandra Feik (3), Anna-Lena Rösch (2/1), Carla Pfetsch (1), Stephanie Benninger (1), Sarah Sperandio, Gracia Abmayr,