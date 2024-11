VfL-Handballerinnen wollen in Bezirksoberliga wieder Boden gutmachen

Für das erste Rückspiel der Saison gegen die TSG Augsburg hat der Spielplan eine ganz eigenwillige Startzeit vorgesehen. Um genau 16.05 Uhr am Sonntagnachmittag soll der Anpfiff sein – die Planer haben sich sicherlich etwas dabei gedacht. Unabhängig von solchen Äußerlichkeiten stellt sich die Günzburger Gastmannschaft auf ein gutes Spiel ein, bei dem diesmal der doppelte Punktgewinn im absoluten Fokus steht. Bei dem ersten Heimspiel der Saison Ende September hatten die VfL-Damen mit einem umjubelten Sieg die Augsburgerinnen mit 27:16 regelrecht überrannt. Dass das bei einem Auswärtsspiel nicht ganz so einfach sein wird, das ist dem Team der Weinroten absolut klar.

Deshalb wurde in der Vorbereitung einmal mehr ein starkes Augenmerk auf eine stabile Abwehr gelegt, die die starken Rückraumspielerinnen der TSG im Griff behalten soll. An der im letzten Spiel fehlenden Sicherheit im eigenen Abschluss im Angriff wurde ebenfalls kräftig gearbeitet, damit die sehr defensive Abwehr der Gastgeberinnen erfolgreich überwunden werden kann. So sollten die Weichen für ein spannendes Spiel gut gesetzt sein um dann auch entsprechend zu reüssieren. Wie immer hoffen die Damen auf Unterstützung ihrer mitreisenden Fans. (AZ)