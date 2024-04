Bernd Gwosdz (VfL Bühl): „Selbstdisziplin und Trainingsfleiß fehlen“

Plus Wie fühlt man sich als Schlusslicht im Unterbau des Fußball-Bezirks Donau-Iller? Der Trainer des VfL Bühl findet klare Antworten - und bleibt dennoch motiviert.

Die vergangene Saison 22/23 schloss der VfL Bühl auf dem halbwegs zufriedenstellenden achten Tabellenplatz ab. In der laufenden Runde durchlebt die Mannschaft dagegen ganz bittere Zeiten. Mit nur acht Punkten aus 18 Spielen bildet sie das Schlusslicht der Kreisliga B2, also im Unterbau des württembergischen Fußball-Bezirks Donau-Iller. Sehen Sie wenigstens für den Rest der Saison noch einen Lichtblick, Herr Gwosdz?

Bernd Gwosdz: Eigentlich weniger. Beim bislang letzten Spiel wurden wir zur Halbzeit von Gegner TSF Ludwigsfeld für unser Auftreten noch hochgelobt, doch danach ging es steil bergab. Einfach, weil den Spielern Kondition und Kraft gefehlt haben. Und so haben sie sich komplett ergeben. Aber das kann ja nicht anders sein, wenn Selbstdisziplin und Trainingsfleiß fehlen. Es sind einige Spieler dabei, die kommen gerade mal auf 20 Prozent Trainingsbeteiligung.