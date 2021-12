Auf klaren Sieg folgt knappe Niederlage

Waldkirch steht jetzt in der Zweiten Bundesliga auf dem siebten Platz

Nach dem jüngsten Wettkampftag in der Südgruppe der Zweiten Bundesliga herrschten bei den Luftpistolenschützen von Edelweiß Waldkirch gemischte Gefühle. Ein deutlicher Sieg und eine knappe Niederlage standen zu Buche.

Im ersten Wettkampf gegen die Singoldschützen aus Großaitingen war das Duell auf Position eins eine enge Kiste. Waldkirchs Michael Holderried und Alexander Leuchtle lagen in zwei Serien gleichauf, in zwei Serien konnte sich Holderried leichte Vorsprünge erarbeiten. Larissa Böck, Simon Rogg und Andreas Schlahsa gewannen ihre Duelle mit jeweils deutlichem Vorsprung. So spielte es keine Rolle mehr, dass Daniel Schlaier gegen Andreas Hämmerle deutlich verlor. Am Ende hieß es 4:1 für die Holzwinkler.

In ihrem zweiten Wettkampf mussten sich die Waldkircher mit der Reserve eines anderen Bundesligisten messen, nämlich Kelheim Gmünd. Dabei konnte Daniel Schlaier seinen Fehler aus dem ersten Durchgang ausmerzen und gewann sein Duell mit deutlichem Vorsprung. Mit einem Vorsprung von sechs Ringen lag Simon Rogg auch relativ deutlich vor seinem Gegner. Andreas Schlahsa hingegen hatte gegen Sabine Humbs keine Chance. Mit einem Rückstand von vier Ringen musste Larissa Böck ihr Duell knapp an Stephan Jobst abgeben.

So kam alles auf das Duell auf Position eins an. Waldkirchs Michael Holderried und Miriam Piechaczeck hatten am Ende beide je 369 Ringe. Den anschließenden Schuss im Stechen verlor Holderried jedoch mit 8:9. So ging der Wettkampf mit 2:3 nach Kelheim. In der Tabelle steht Waldkirch jetzt auf Platz sieben von zwölf. (mgh)