Radsport

10:55 Uhr

Zwei Radler suchen den Arsch der Welt und landen in Jettingen-Scheppach

Tobias Knaup (rechts) und Richard Weinzheimer (links unten) von Radlernetzwerk GCN auf Deutsch haben sich auf eine 300 Kilometer weite Suche nach dem "Arsch der Welt" begeben und landeten in Jettingen-Scheppach im Landkreis Günzburg.

Plus Zwei ehemalige Radprofis machen sich auf eine 300 Kilometer weite Reise in den Landkreis Günzburg. Sie suchen ein ungewöhnliches Ziel. Ob sie es finden?

Von Celine Theiss

"Herzlich willkommen zum wahrscheinlich unspektakulärsten Bikepacking-Trip des Jahres." Mit diesem Satz leitet Radsportler Richard Weinzheimer das Video zu einer Reise an den "Arsch der Welt" ein. Der Trip führt ihn gemeinsam mit seinem ehemaligen Team-Kollegen Tobias Knaup von Frankfurt bis in den Landkreis Günzburg, genauer: nach Jettingen-Scheppach. "Wir hatten ein paar witzige Begegnungen auf unserer Reise", erzählt Weinzheimer im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch hat sich die 300 Kilometer weite Reise gelohnt?

Knaup und Weinzheimer sind ehemalige Radprofis

Knaup und Weinzheimer waren lange Teil von GCN auf Deutsch (General Cycling Network), dem deutschen Ableger eines Radsport-Netzwerkes, das von ehemaligen Profis betrieben wird. Auch die beiden sind vor wenigen Jahren professionell Rennrad gefahren. Auf einem YouTube-Kanal veröffentlichten sie in den vergangenen Jahren rund 800 Video-Beiträge. In unterschiedlichen Rubriken geben sie etwa Tipps zum Radsport und testen Ausrüstung sowie Equipment. Weinzheimer erzählt, dass sie bei GNC bezüglich ihrer Inhalte sehr frei sind. Ihre lockere Art in den Videos zahlt sich aus: Die Community liebt sie, der YouTube-Kanal hat 175.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen