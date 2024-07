Klassenerhalt? Für den TSV Offingen wird‘s jetzt eng

Zum fünften Mal in dieser Spielzeit der Südliga 1 standen die Tennisspielerinnen des TSV Offingen auf dem Platz, zum fünften Mal verließen sie ihn als Verliererinnen. Sie sind aber nicht das einzige Team des Vereins, für das es in Sachen Klassenerhalt eng wird.

Nach dem 3:6 beim TC Harburg stehen die Offingerinnen weiterhin punktlos da. Der klare Einzel-Erfolg von Julia Gruhler sowie die Doppel-Triumphe von Nina Böck/Petra Propp und Lisa Mayer/Julia Gruhler waren am Ende zu wenig. Jetzt heißt es noch einmal, alle Kräfte und den Teamgeist zu mobilisieren, um die Saison doch noch mit einem Erfolg abschließen zu können. Zwei Gelegenheiten bleiben den Offingerinnen dazu und beide Male geht es gegen Teams, die solide im Mittelfeld der Tabelle stehen.

Männer 30 ohne Chance beim Meister

Chancenlos geblieben sind die Männer 30 aus Offingen im Südliga 1-Spiel bei bereits als Meister feststehenden TC Kirchheim. Zwar kamen Simon Rosenkranz und Marius Wysocki in den Match-Tiebreak, das war es dann aber in den Einzeln schon. Immerhin gelangen den TSV-Spielern mit Andreas Mayer/Simon Rosenkranz und Florian Hinreiner/Steffen Kruppa noch zwei Achtungserfolge in den Doppeln. Am Ende stand somit ein 2:7. Jetzt müssen in den zwei anstehenden Partien zwei Siege her, damit es mit dem Klassenverbleib klappt.

Durchsetzen konnten sich die Herren 40 zu ihrem Saisonfinale in der Südliga 1. 5:4 siegten sie beim FC Heimertingen. In den Einzeln stellten Herbert Schieferle, Stefan Balfanz und Frank Britzelmeier mit zwei Satz-Siegen auf 3:3. In den Doppeln spielten die Offinger ihre Stärke voll aus. Herbert Schieferle/Stefan Balfanz und Patrick Dietmayer/Daniel Mayer gewannen jeweils sehr souverän. Nach diesem zweiten Saisonsieg müssen die Herren 40 am (für sie spielfreien) abschließenden Spieltag auf die Ergebnisse der Kontrahenten warten, um möglicherweise den Klassenerhalt zu schaffen. (AZ)